Продление контракта с Ноэлем будет приоритетной целью «Далласа» в межсезонье

Продление контракта с центровым Нерленсом Ноэлем будет приоритетной целью «Даллас Маверикс» в предстоящее межсезонье, сообщает ESPN. 23-летний Ноэль перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Филадельфия Сиксерс». Он успел провести за «Маверикс» 22 матча регулярного чемпионата, в которых набирал по 8,5 очка и совершал по 6,8 подбора за 22 минуты в среднем за игру.

В межсезонье центровой, выбранный на драфте 2013 года под шестым номером, получит статус ограниченно свободного агента.