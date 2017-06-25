Новицки: когда меня назвали детёнышем жирафа, подумал, что это комплимент

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки пришёл в замешательство от аналогии в свой адрес игрока в американский футбол из команды «Даллас Ковбойс» Эзекиеля Эллиота.



«Эзекиель только что сказал, что я бегаю, как детёныш жирафа. Это такой комплимент?» – написал Новицки в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



Однако Эллиот в ответ пояснил, что на самом деле он таким образом в шутку отметил заметное снижение скоростных качеств 39-летнего форварда, для которого предстоящий сезон станет 20-м в НБА.