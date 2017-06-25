Генменеджер «Юты» Линдси: у нас очень большие ожидания от Экзама

Генеральный менеджер «Юта Джаз» Деннис Линдси связывает большие надежды с разыгрывающим Данте Экзамом.



«Мы с главным тренером команды Куином Снайдером бросили вызов Экзаму, откровенно поговорив во время встречи по итогам сезона. Мы видим в Данте выдающегося игрока и рассчитываем на его прогресс. Он отлично работает над собой. У нас очень большие ожидания от Экзама», – цитирует Линдси Deseret News.



В прошлом сезоне 21-летний защитник набирал по 6,2 очка и отдавал по 1,7 передачи за 19 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,6 очка и 1,3 передачи за 12 минут в плей-офф.