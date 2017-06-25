Фойл: чтобы не разориться, игрокам НБА нужно следить за расходами даже матерей

Бывший игрок НБА Адонайл Фойл, который сейчас специализируется на финансовом консультировании профессиональных спортсменов высказал мнение о причинах их банкротств.



«Каждый баскетболист платит налоги, социальные отчисления, тратится на услуги психолога, содержит своего агента. А кроме того, существуют различные финансовые консультанты, специалисты по маркетингу. Нужно понимать, что на всех этих людей уходит часть зарплаты, и необходимо контролировать эти расходы.

Стоит следить за всеми выплатами, даже за тратами матери. И тогда удастся избежать банкротства», – цитирует Фойла Business Insider.