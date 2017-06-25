Болельщики «Чикаго» начали сбор средств для увольнения руководства

Болельщики «Чикаго Буллз» начали компанию по сбору средств для размещения в городе рекламного плаката с призывом уволить генерального менеджера Гэра Формэна и вице-президента Джона Пэксона.



«Драфт стал последней каплей. «Чикаго» не только обменял Джимми Батлера на мешок картошки, но и отдал одного из лучших игроков второго раунда за финансовую компенсацию. Формэн и Пэксон выставляли «Буллз» на всеобщее посмешище слишком долго. Они совершали непонятные выборы на драфтах с 2012 по 2014 год, избавились от главного тренера Тома Тибодо, с которым команда была грозной силой в Восточной конференции, а вместо него взяли Фреда Хойберга, которому не место в НБА.

Если мы соберем $ 2000, то разместим небольшой цифровой биллборд недалеко от арены команды на четыре недели.

Если мы соберём $ 5000, то разместим биллборд на твёрдом носителе и размером побольше на одной из оживлённых улиц.

Если мы соберём $ 10 000-15 000, то разместим биллборд в оживлённом месте, и его увидят миллионы», – написали организаторы акции в пояснении на специализированном сайте для сбора средств Gofundme.



Уже за первый кампании день 562 человека пожертвовали в общей сложности $ 6 287.