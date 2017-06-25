Форвард «Чикаго» Ципсер, вероятно, не сыграет на Евробаскете

Немецкий форвард «Чикаго Буллз» Пауль Ципсер, скорее всего, не поможет своей национальной сборной на чемпионате Европы по баскетболу, сообщает Sportando.

Игрок в течении лета намерен уделить больше времени индивидуальной программе, чтобы в следующем сезоне играть более важную роль в тактических построениях команды из Иллинойса. Минувший сезон в НБА стал первым в карьере Ципсера.

В нём он принял участие в 44 поединках регулярного чемпионата, набирая в них по 5,5 и 2,8 подбора. Также в активе немца 6 матчей в плей-офф, в которых он записывал на свой счёт в среднем по 7,3 очка и 3,5 подбора.

На чемпионате Европы по баскетболу сборная Германии поборется за выход из группы с командами Литвы, Италии, Израиля, Украины и Грузии.