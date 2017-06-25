«Миннесота» заинтересована в услугах Кайла Лоури

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» намерено нынешним летом подписать контракт с разыгрывающим. Главным кандидатом для «Тимбервулвз» является Кайл Лоури из «Торонто Рэпторс», который летом станет свободным агентом.

«Миннесота» также интересуется Джру Холидэем («Нью-Орлеан Пеликанс»), Джефф Тиг («Индиана Пэйсерс») и Джордж Хилл («Юта Джаз»), сообщает Sporting News.

На данный момент у «Тимбервулвз» остаётся $ 20 млн под потолком зарплат, и для предложения максимального контракта защитнику им придётся ещё разгрузить ведомость. Один из вариантов — обмен разыгрывающего Рики Рубио, который за сезон-2017/18 получит $ 14,25 млн.