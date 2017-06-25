Разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич женился на своей подруге Елизавете. «Армейцы» поздравили своего защитника в социальных сетях.

30-летний Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года. За это время он стал чемпионом Евролиги и дважды избирался в символическую сборную турнира, а также дважды признавался самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

Нынешним летом Теодосич станет свободным агентом. Ожидается, что серб продолжит карьеру в клубе НБА. Главным претендентом на него считается «Юта Джаз».