Беглова перешла в УГМК

Разыгрывающая женской сборной России Елена Беглова подписала контракт с УГМК, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Беглова выступала за «Надежду» из Оренбургской области. В чемпионате России 29-летняя баскетболистка набирала по 5,3 очка, совершала по 3,0 подбора, а также отдавала по 3,0 передачи в среднем за игру. В Евролиге разыгрывающая собирала коллекцию из 3,5 очка, 2,6 передачи и 1,2 подбора в среднем за матч.



Елена является серебряным призёром Евролиги (2016), серебряным призёром Кубка Европы (2008), серебряным призёром чемпионата России (2015, 2016), бронзовым призёром чемпионата России (2017) и бронзовым призёром Кубка России (2015, 2016).

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