Том Тибодо встретил Джимми Батлера в аэропорту

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Том Тибодо и генеральный менеджер Скотт Лайден встретили новичка команды Джимми Батлера в аэропорту Миннеаполиса.



Напомним, что в день драфта-2017 Батлер вместе с 16-м пиком был обменян из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту» на защитников Криса Данна и Зака Лавина, а также 7-й пик.



Тибодо ранее работал с Джимми в «Буллз», который он возглавлял с 2010 по 2015 год.



В минувшем регулярном чемпионате Батлер проводил на площадке по 37,0 минуты, собирая коллекцию из 23,9 очка, 6,2 подбора, 5,5 передачи и 1,9 перехвата в среднем за матч.



Фото доступно на официальной странице «Тимбервулвз» в «Инстаграме».