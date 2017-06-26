Маркович: переход в «Химки» стал для меня своего рода вызовом

Экс-защитник «Зенита» Стефан Маркович рассказал о своём переходе в «Химки».



«Я никуда не торопился, ждал предложения «Зенита». Даже после окончания финала не вёл никаких переговоров. Сезон вышел длинным и трудным. Поэтому я вернулся в Сербию, немного передохнул и стал слушать, что говорят агенты. Интерес ко мне проявляли не только «Химки», но в итоге подмосковная команда оказалась самой настойчивой.



Предложения от ЦСКА и «Маккаби»? Я поступил в интересах семьи. Обсудил всё со своими близкими и только потом поставил под соглашением подпись. «Химки» вышли на меня самыми первыми и проявили ко мне уважение. Они не пытались юлить во время переговоров, просто сделали предложение, и мне оно показалось интересным. Конечно, свою роль сыграл и тот факт, что команда будет выступать в Евролиге. Но мне никто ничего не гарантировал, поэтому переход в «Химки» стал для меня ещё и своего рода вызовом», – сказал Маркович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Салахетдиновым.



Полное интервью со Стефаном Марковичем будет опубликовано на «Чемпионате» 26 июня.