Дрекслер: «Бостон» 60-х был первой суперкомандой

Экс-игрок НБА Клайд Дрекслер не согласился с мнением лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, который сказал, что «Хьюстон Рокетс» был одной из первых суперкоманд в истории НБА.



«Мне нравится Леброн, но у меня другое мнение насчёт суперкоманд. «Большим трио» были Карим, Уорти и Мэджик. За «Бостон» в 80-х выступали Бёрд, Пэриш, Максвелл, Макхэйл и Деннис Джонсон. Эти великие команды всегда имели в своём составе четыре или пять великих игроков. Не только троих, а четверых или пятерых.



До этого был «Бостон» 60-х, за который играли Билл Расселл, Хавличек, Коузи и Сэм Джонс. Это было первое «большое трио». Так что это началось очень давно», – цитирует Дрекслера ESPN.

Джеймс: суперкоманды начались определённо не с меня