Джимми Батлер: готов побеждать вместе с «Миннесотой»

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер после прибытия в Миннеаполис поприветствовал болельщиков своего нового клуба.



«Я попал в отличный город. Миннесота, Миннеаполис – мой новый дом. Я с нетерпением жду, когда смогу встретиться со всеми. Спасибо за эту возможность. Я готов побеждать, готов вести за собой», – сказал 27-летний форвард.



Напомним, что в день драфта-2017 Джимми вместе с 16-м пиком был обменян из «Чикаго Буллз» в «Миннесоту» на защитников Криса Данна и Зака Лавина, а также 7-й пик.

Том Тибодо встретил Джимми Батлера в аэропорту