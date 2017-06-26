Адетокунбо: я буду следующим, кто побьёт сборную США

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо заявил, что намерен обыграть сборную США вместе со своей национальной командой.

«Я буду следующим, кто их побьёт. Буду ждать их», — приводит слова Адетокунбо The Score.

Адетокунбо сделал своё заявление на выставочном матче в Афинах, где помимо членов греческой сборной присутствовали другие игроки, включая форварда ЦСКА Кайла Хайнса. Также на матче были трое членов сборной Греции 2006 года, которые обыграли США в полуфинале чемпионата мира (101:95).