Джеймс: Джордан был за пределами нашего мира, а Айверсон был богом

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что для его поколения главным кумиром в НБА был Аллен Айверсон, а не Майкл Джордан.

«Он воплощал всё, что собой представляли чернокожие подростки. Резонировал с любым ребёнком из города, у которого были проблемы. Майкл Джордан вдохновлял меня и равнялся на него, но он был за пределами этого мира. А Аллен Айверсон был настоящим богом», — приводит слова Джеймса Sports Illustrated.

Айверсон был признан самым ценным игроком НБА в 2001 году и 11 раз вызывался на Матч звёзд НБА.