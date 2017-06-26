Брогдон, Шарич, Хилд, Эрнангомес и Эмбиид выбраны в сборную новичков НБА

НБА назвала составы символических сборных новичков сезона-2016/17. В первую сборную попали Малкольм Брогдон («Милуоки Бакс»), Дарио Шарич («Филадельфия Сиксерс»), Бадди Хилд («Нью-Йорк Никс»), Вилли Эрнангомес («Нью-Йорк Никс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
Во вторую сборную попали Джамал Мюррей («Денвер Наггетс»), Джайлен Браун («Бостон Селтикс»), Маркиз Крис («Финикс Санс»), Брэндан Ингрэм («Лос-Анджелес Лейкерс») и Йоги Феррелл («Даллас Маверикс»).
Больше всех баллов в голосовании набрали Брогдон и Шарич — по 200.