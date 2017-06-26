Пол, Беверли, Леонард, Др.Грин и Гобер попали в сборную НБА по игре в обороне

НБА назвала символические сборные по игре в обороне по итогам сезона-2016/17. В первую команду попали Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс»), Патрик Беверли («Хьюстон Рокетс»), Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») и Руди Гобер («Юта Джаз»).
В состав второй сборной выбраны Тони Аллен («Мемфис Гриззлиз»), Дэнни Грин («Сан-Антонио Спёрс»), Андре Роберсон («Оклахома-Сити Тандер»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»).
Больше всего баллов в голосовании набрал Дрэймонд Грин — 198.