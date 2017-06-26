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Кириленко: Швед на данный момент является лучшим в Европе

26 июня 2017, понедельник. 21:28. Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал Алексея Шведа лучшим игроком Европы, оценивая перспективы сборной России на Евробаскете-2017.

«У нас очень серьёзная группа. Турция играет дома, Сербия – вице-чемпион Олимпиады, Латвия приедет сильнейшим составом, включая Порзингиса, Бертенса и ребят, играющих по всей Европе. Но и у нас подбор игроков очень силён. По потенциалу мы вполне способны бороться за медали Евробаскета.

Навскидку назову пять игроков, которые входят в число сильнейших в Европе, – Швед, Карасёв, Фридзон, Курбанов, Воронцевич. Трое из них играли в «Финале четырёх» Евролиги, а Швед вообще является на данный момент лучшим на континенте. Плюс Мозгов. Хотя в баскетбол играют не имена или потенциал", — цитирует Кириленко «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед Андрей Кириленко
Новости. Баскетбол
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