«Бруклин» представил Мозгова в качестве своего игрока

Клуб НБА «Бруклин Нетс» представил центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в качестве своих игроков. Мозгов получил в новом клубе номер 20, а Рассел будет играть под номером 1.

Мозгов и Рассел перешли в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс» в ходе обмена. «Лейкерс» получили за них центрового Брука Лопеса и 27-й пик прошедшего драфта.

В прошедшем сезоне Мозгов провёл 54 матча, набирая в среднем по 7,4 очка и 4,9 подбора за игру. Он пропустил концовку сезона по решению руководства клуба.

Фото доступно в "твиттере" «Бруклина».