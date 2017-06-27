Защитник «Оклахома-Сити» Уэстбрук выиграл титул МVP сезона-2015/16

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук выиграл титул МVP сезона НБА — 2015/16. Вручение награды состоялось на церемонии, проходившей в понедельник.

Соперниками Уэстбрука по номинации были защитник Джеймс Харден из «Хьюстон Рокетс», а также форвард Кавай Леонард из «Сан-Антонио Спёрс».

Видео вручения Уэстбруку награды самому ценному игроку сезона НБА

Уэстбрук оформил в минувшем сезоне рекордное количество трипл-даблов — 42, превзойдя достижение защитника Оскара Робертсона (41), установленное им в 1962 за «Цинциннати Ройялз». Кроме того, Уэстбрук наряду с Робертсоном теперь являются единственными баскетболистами, оформлявшими трипл-дабл за игру в среднем.

В предыдущие два сезона приз наиболее ценному игроку получал защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри.