Малкольм Брогдон из «Милуоки» стал лучшим новичком сезона НБА—2016/17

Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон выиграл титул лучшего новичка сезона-2016/17.

Брогдон стал первым новичком с 1966 года, который выиграл эту награду, но при этом не был выбран в ходе первого раунда драфта. Защитник из Вирджинии был 36-м пиком в ходе драфта НБА-2016.

В сезоне-2016/17 Брогдон сыграл в 75 матчах (28 — в старте), набирая в среднем 10,2 очка за игру и отдавая 4,2 результативной передачи.

Видео с церемонии награждения можно посмотреть в «Твиттере».

Соперниками Брогдона по номинации были центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид и форвард «Филадельфии» Дарио Шарич. В минувшем сезоне звание лучшего новичка получил центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.