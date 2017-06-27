«Бруклин» и «Филадельфия» заинтересованы в Джей Джей Редике

«Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс» проявляют интерес к защитнику «Лос-Анджелес Клипперс» Джей Джей Редику, сообщает The Ringer.



1 июля 33-летний баскетболист получит статус неограниченно свободного агента.



В минувшем регулярном чемпионате Редик принял участие в 78 матчах. Защитник проводил на паркете по 28,2 минуты, набирал по 15,0 очка, собирал по 2,2 подбора, отдавал по 1,4 передачи, а также совершал по 0,7 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.



Джей Джей выступает за «Клипперс» с 2013 года.

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