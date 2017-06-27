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НБА представила видео лучших моментов с участием Уэстбрука в сезоне-2016/17

27 июня 2017, вторник. 11:10. Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука в минувшем сезоне.

Напомним, что Уэстбрук выиграл титул МVP регулярного чемпионата-2016/17, опередив в голосовании защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда.

В минувшей «регулярке» Расселл проводил на паркете по 34,6 минуты, собирая коллекцию из 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук
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