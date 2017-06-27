Др. Грин и Ст. Карри победили в номинации «Лучшая передача сезона-2016/17»

Форвард Дрэймонд Грин и разыгрывающий Стивен Карри, представляющие «Голден Стэйт Уорриорз», стали победителями в номинации «Лучшая передача сезона-2016/17».



Другими финалистами в этой номинации были центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол. Победитель был определён путём голосования болельщиков.



Напомним, что Грин также был признан лучшим игроком оборонительного плана.



Видео доступно на официальной странице «Голден Стэйт» в социальной сети «Инстаграм».