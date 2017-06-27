ЦСКА хочет заполучить Синглтона

ЦСКА проявляет интерес к центровому «Панатинаикоса» Крису Синглтону.



Ранее греческий клуб воспользовался опцией в контракте игрока и продлил его ещё на один сезон.



Как сообщает Eurohoops, ЦСКА предложил Синглтону двухлетнее соглашение на сумму € 3,6 млн.



Отметим, что в контракте центрового прописана опция, позволяющая ему перейти в клуб НБА до 20 июля.



В минувшем регулярном сезоне Евролиги Синглтон проводил на площадке по 28,2 минуты, набирал по 12,3 очка, собирал по 6,0 подбора, отдавал по 1,1 передачи, а также совершал по 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем за игру.