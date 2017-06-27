«Денвер» намерен побороться за Миллсэпа и Гриффина

Руководство «Денвер Наггетс» в межсезонье планирует подписать форвардов Пола Миллэспа и Блэйка Гриффина, сообщает ESPN.



Ранее Гриффин и Миллсэп уведомили свои клубы о том, что откажутся от опций в своих контрактах на сезон-2017/18. 1 июля оба игрока станут неограниченно свободными агентами.



В минувшей «регулярке» Блэйк проводил на паркете в среднем по 34,0 минуты, набирал по 21,6 очка, совершал по 8,1 подбора и отдавал по 4,9 передачи за матч. Пол в регулярном чемпионате-2016/17 собирал коллекцию из 18,1 очка, 7,7 подбора, 3,7 передачи и 1,3 перехвата за 34,0 минуты в среднем за игру.

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