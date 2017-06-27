Суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить € 900 000 ФИБА

Хозяйственный суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить 900 000 евро ФИБА по делу об организации европейских клубных турниров, сообщает французское издание L’Equipe. Суд принял решение о взыскании данной суммы в счёт погашения задолженности, возникшей в результате отказа Евролиги от выплат в пользу ФИБА за организацию турниров в период с 2012 по 2015 год. Евролига заморозила выплаты в указанный период из-за возникновения конфликта с ФИБА.

Летом 2015 года ФИБА разорвала контракт с Евролигой и организовала баскетбольную Лигу чемпионов.