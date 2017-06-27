Джефф ван Ганди возглавит сборную США во время квалификации к ЧМ-2019

55-летний Джефф ван Ганди возглавит сборную США по баскетболу во время квалификационного турнира к чемпионату мира 2019 года, сообщает Sportando.

Специалист будет работать со сборной только в этот период, на мировом чемпионате команду США будет тренировать Грег Попович.

К услугам Джеффа ван Ганди было решено прибегнуть после того, как стало ясно, что матчи квалификационного турнира будут проходить во время регулярного чемпионата НБА, что означает невозможность присутствия Поповича в сборной в этот момент.

Джефф ван Ганди проработал в НБА в роли главного тренера на протяжении 11 лет, возглавляя «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс». Последние годы специалист работает на телевидении в качестве аналитика и комментатора.