«Химки» сохранят российский костяк команды на следующий сезон

Подмосковные «Химки» сохранят на следующий сезон большинство российских игроков команды, сообщают «Известия». Клуб продлит соглашения с защитниками Сергеем Моней, Вячеславом Зайцевым, Егором Вяльцевым, форвардом Станиславом Ильницким и центровым Дмитрием Соколовым. Действие контракта лидера команды Алексея Шведа заканчивается в следующем сезоне.

Вместе с тем точная информация о новых контрактах баскетболистов, если они будут подписаны, появится лишь в конце июня — начале июля, об этом заявил агент игроков Обрад Фимич.

Под вопросом остаётся лишь будущее форварда Валерия Лиходея и центрового Руслана Патеева.