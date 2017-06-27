«Милуоки» продлил соглашение с Хойесом

Руководство «Милуоки Бакс» продлило соглашение о сотрудничестве с центровым Спенсером Хойесом, об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Эдриен Войнаровски. Игрок воспользовался опцией контракта и ещё на один год останется в команде из Висконсина. В следующем сезоне баскетболист заработает $ 6 млн.

Хойес перешёл в «Милуоки» во время минувшего чемпионата, расставшись с «Шарлотт Хорнетс». Всего в завершившемся сезоне он успел сыграть в 54 матчах, набирая в них в среднем 6,2 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи за 14,8 минуты игрового времени. В плей-офф он провёл 3 встречи, набирая в них в среднем по 2 очка и 1,3 подбора.