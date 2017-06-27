В «Чикаго» готовы обсудить с Уэйдом выкуп контракта

Руководство «Чикаго Буллз» в лице президента Джона Пексона и генерального менеджера Гарри Формана не исключает возможности выкупа контракта Дуэйна Уэйда. По их словам, они готовы к переговорам с Уэйдом по этому вопросу, если это принесёт выгоду команде из Иллинойса, сообщает The Score.

Ранее баскетболист продлил соглашение с «Чикаго», воспользовавшись опцией контракта. За следующий сезон он должен заработать почти $ 24 млн. Теперь же, после того как из команды ушёл Джимми Батлер, «Чикаго» ждёт перестройка, что не устраивает возрастного Уэйда.

Сообщалось, что 35-летний игрок рассматривает вариант продолжения карьеры в «Кливленд Кавальерс» или возвращение в «Майами Хит».