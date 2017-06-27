БК «Парма» получит 40 млн рублей из городского бюджета вместо зоопарка

Пермский клуб БК «Парма» получит 40 млн рублей из городского бюджета. Ранее эти средства предусматривались для переноса зоопарка, но впоследствии оказались невостребованными.

Согласно решению пленарного заседания Пермской городской думы, 20 млн рублей уже заложены на питание, страховку и зарплату спортсменов. Остальная сумма будет выделена непосредственно под организацию соревнований, сообщает «В курсе».

В минувшем месяце почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов сказал, что исключит клуб из соревнований, если тот не увеличит финансирование в 2-3 раза.