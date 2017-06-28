«Чикаго» обсудит с агентом Рондо будущее игрока в команде

Вице-президент «Чикаго Буллз» Джон Пэксон намерен тщательно обдумать решение о возможности использовать право автоматически продлить контракт с разыгрывающим Рэджоном Рондо на следующий сезон с зарплатой $ 13 млн.



«Мы уже дали знать Рондо, как высоко его ценим. У него и Зака Лавина один и тот же агент. Мы с ним встретимся и обсудим в том числе и будущее Рэджона. Мы понимаем, как важны опытные игроки для нашей молодой команды. Подходящие ветераны. Те, которые смогут стать хорошими партнёрами для молодёжи и учить их на своём примере. Об этом и пойдёт речь», – цитирует Пэксона ESPN.