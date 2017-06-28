«Црвена Звезда» подтвердила переход Дженкинса в «Химки»

Сербский клуб «Црвена Звезда» подтвердил информацию о переходе защитника Чарльза Дженкинса в подмосковные «Химки». О том, что американский баскетболист с сербским паспортом продолжит карьеру в России, сообщается на официальном сайте белградской команды. За переход Дженкинса в «Химки» «Црвена Звезда» получит компенсацию в размере $ 100 000, предусмотренную действующим контрактом игрока.



28-летний Дженкинс имеет опыт выступления в НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз и «Филадельфии Сиксерс», а также в Евролиге за «Црвену Звезду» и «Милан». В минувшем сезоне в составе «Црвены Звезды» он набирал по 9,4 очка и отдавал по 2,7 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 9,8 очка и 3,1 передачи за 23 минуты в Адриатической лиге.