«Хьюстон» пытается избавиться от Райана Андерсона

Руководство «Хьюстон Рокетс» пытается обменять мощного форварда Райана Андерсона. «Рокетс» хотят расчистить место под потолком зарплат, чтобы подписать звёздного агента в межсезонье, сообщает ESPN.

За следующий сезон Андерсон должен получить $ 19,6 млн. Всего за три года, оставшихся по контракту, Андерсону полагается $ 61,3 млн.

«Хьюстон» хочет подписать контракт с разыгрывающим Крисом Полом, который с 1 июля станет свободным агентом. Также «Рокетс» хотят избавиться от контрактов Патрика Беверли и Лу Уильямса.