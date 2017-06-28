«Клипперс» не хотели подписывать с Полом максимальный контракт на пять лет

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не хотело подписывать с разыгрывающим Крисом Полом максимальный пятилетний контракт. Нынешним летом Пол мог подписать с клубом соглашение на пять сезонов и $ 200 млн, но «Клипперс» не предложили такого варианта. Клуб не хотел платить почти $ 45 млн за пятый сезон защитнику, которому к тому времени будет 37 лет, сообщает обозреватель Дэвид Олдридж.

В итоге Пол сообщил, что не подпишет с «Клипперс» нового контракта и уйдёт в «Хьюстон Рокетс». Тогда «Клипперс» обменяли его в «Рокетс» на четырёх игроков и драфт-пик.