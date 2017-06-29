«Клипперс» получили от «Хьюстона» семерых игроков за Пола

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори официально подтвердил обмен Криса Пола из «Лос-Анджелес Клипперс». Взамен калифорнийский клуб получил сразу семерых игроков: защитников Патрика Беверли, Лу Уильямса, Дарруна Хиллиарда и Деандре Лиггинса, форвардов Сэма Деккера, Монтрезла Харрелла и Кайла Уилтжера. «Клипперс» достались также драфт-пик первого раунда на 2018 год и денежная компенсация.

«Сочетание Джеймса Хардена и Криса Пола в игровой системе Майка Д'Антони даёт нам команду чемпионского уровня, которая будет выступать на высочайшем уровне в ближайшие годы», — цитирует владельца «Рокетс» Лесли Александера сайт клуба.