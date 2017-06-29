Уэйд: поздравляю моего брата Криса Пола с тем, что он выбрал свой путь

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд прокомментировал переход разыгрывающего Криса Пола из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон Рокетс».

«Когда мои друзья счастливы, я тоже счастлив за них. Поздравляю моего брата CP3 с тем, что он выбрал свой путь», – написал Уэйд на своей странице в «Твиттере».

«Клипперс» обменяли Пола в «Рокетс» на семерых игроков, один драфт-пик и денежную компенсацию. С 1 июля Пол должен был стать свободным агентом и заранее известил «Клипперс», что не останется в клубе и подпишет контракт с «Хьюстоном».