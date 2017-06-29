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Дерозан: буду уважать любое решение Кайла Лоури

29 июня 2017, четверг. 10:28. Баскетбол

Защитник «Торонто Рэпторс» Демар Дерозан сказал, что не будет держать обиду на своего одноклубника Кайла Лоури, если он решит уйти из канадского клуба этим летом.

«Если Кайл придёт ко мне как мужчина и скажет, что пришло время двигаться дальше, я буду уважать его решение. Это просто выбор в жизни, с которым нам приходится иметь дело. Вам легче принять что-либо, если кто-то будет находиться рядом с вами и расскажет о своих планах. В таком случае это не станет для вас сюрпризом. Мы друзья, поэтому я должен уважать его выбор», – цитирует Дерозана The Score.

Напомним, что 1 июля Лоури станет свободным агентом.

Демар Дерозан и Дуэйн Кейси провели встречу с Кайлом Лоури
Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Торонто Рэпторс Демар Дерозан Кайл Лоури
Новости. Баскетбол
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