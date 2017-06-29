Джини Басс: мне нравится, как М. Джонсон и Р. Пелинка изменили состав «Лейкерс»

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс оценила работу генерального менеджера клуба Роба Пелинки и президента Мэджика Джонсона.



«Мне нравится, как изменился наш состав. Считаю, что Мэджик собрал все элементы, которые нам были нужны. Он и Роб Пелинка действительно перезагрузили состав команды.



Люк Уолтон – тренер, который понимает современную НБА. Я с нетерпением жду начала Летней лиги в Лас-Вегасе», – приводит слова Басс TMZ.



Напомним, что в июне «Лейкерс» обменяли центрового Тимофея Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Бруклин Нетс» на центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.

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