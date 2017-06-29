Брук Лопес: Нэнс должен был получить приз за данк года, я видел его лучше других

Центровой Брук Лопес на пресс-конференции, посвящённой его презентации в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», сказал, что форвард калифорнийцев Ларри Нэнс-младший должен был получить награду за лучший данк сезона-2016/17.



Напомним, что номинированный данк Нэнс-младший исполнил через Лопеса. Лучшим в итоге признали бросок сверху в исполнении защитника «Оклахома-Сити Тандер» Виктора Оладипо.



«Нэнс должен был получить приз за данк года. Я видел этот данк лучше, чем кто-либо другой», – приводит слова Лопеса Hoopshype.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.