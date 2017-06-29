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Брук Лопес: Нэнс должен был получить приз за данк года, я видел его лучше других

29 июня 2017, четверг. 14:53. Баскетбол

Центровой Брук Лопес на пресс-конференции, посвящённой его презентации в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», сказал, что форвард калифорнийцев Ларри Нэнс-младший должен был получить награду за лучший данк сезона-2016/17.

Напомним, что номинированный данк Нэнс-младший исполнил через Лопеса. Лучшим в итоге признали бросок сверху в исполнении защитника «Оклахома-Сити Тандер» Виктора Оладипо.

«Нэнс должен был получить приз за данк года. Я видел этот данк лучше, чем кто-либо другой», – приводит слова Лопеса Hoopshype.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Брук Лопес Виктор Оладипо Ларри Нэнс-младший
Новости. Баскетбол
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