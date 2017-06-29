Д. Батлер пытается убедить Лоури перейти в «Миннесоту»

Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Джимми Батлер пытается заманить в свой клуб разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Летом Лоури станет свободным агентом.

Сам Батлер был обменян в «Тимбервулвз» из «Чикаго Буллз» по ходу прошедшего драфта. Ранее он пытался убедить Лоури перейти в «Чикаго», когда они вместе играли за сборную США, сообщает SiriusXM.

Ранее сообщалось, что Лоури — главный вариант «Миннесоты» для усиления позиции разыгрывающего. Чтобы подписать с ним максимальный контракт, клубу ещё надо расчистить платёжную ведомость.