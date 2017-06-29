Пау Газоль — о Евробаскете: каждый турнир может стать последним

36-летний центровой сборной Испании по баскетболу Пау Газоль заявил, что на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу он будет играть так, словно это его последний турнир в составе национальной команды.

«Каждый чемпионат может стать последним. Так что выступать нужно так, словно это действительно последний Евробаскет в карьере. Я могу сказать, что делал так на протяжении всей карьеры. Выступлю ли я на ЧМ-2019? Посмотрим, буду ли я играть через два года. Я мечтаю выиграть как можно больше медалей и принести своей команде успех», — приводит слова Газоля Eurohoops.

За годы выступления в составе сборной Испании Пау Газоль трижды выигрывал золото Евробаскета и становился чемпионом мира. Также он дважды становился серебряным призёром Олимпийских игр и один раз бронзовым.