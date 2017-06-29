Перегудов: уверены, ЦСКА будет играть в «ВТБ Арена парк» в Евролиге

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов заявил, что не сомневается в востребованности арены, а также добавил, что московский ЦСКА определённо воспользуется ею для проведения матчей Евролиги.

«ЦСКА всегда был нашим главным претендентом на баскетбольный зал. Безусловно, он таковым остаётся. Мы также провели переговоры с баскетбольной федерацией о том, что это будет главная арена сборной страны. С ЦСКА продолжаем переговоры.

Вопрос в том, позволит ли экономика клуба проводить здесь домашние матчи Единой лиги ВТБ. Вопрос по Евролиге даже не обсуждается. Мы уверены, что ЦСКА утвердит в следующем году площадку как домашнюю, поскольку зал, безусловно, построен по всем параметрам европейского и мирового баскетбола, НБА. Он не может не использоваться", — передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.