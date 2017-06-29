В «Бостоне» не готовы принять условия «Индианы» по обмену Джорджа

Как уже ранее неоднократно сообщалось, руководство «Бостон Селтикс» продолжает проявлять интерес к форварду «Индиана Пэйсерс» Полу Джорджу, который заявил, что покинет Индианаполис после завершения следующего сезона.

Вместе с тем в «Бостоне» считают, что требования «Индианы» по обмену игрока в нынешнее межсезонье завышены, сообщает The Score.

Руководство команды из Индианаполиса хочет получить за своего лидера пики первого раунда драфта-2018 от «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», принадлежащие «Бостону», а также игрока стартовой пятёрки.

В минувшем сезоне Пол Джордж провёл за «Индиану» 75 матчей, набирая в них по 23,7 очка, 6,6 подбора и 3,3 передачи в среднем.