«Финикс» и «Сакраменто» заинтересованы в услугах Миллсэпа

«Финикс Санз» и «Сакраменто Кингз» попытаются подписать соглашение с форвардом «Атланты Хоукс» Полом Миллсэпом. Баскетболист уже уведомил нынешний клуб, что намерен отказаться от опции в контракте, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Наиболее предметный интерес к Миллсэпу проявляют в «Финиксе», где игроку готовы заплатить максимум за контракт, рассчитанный менее чем на 4 года, сообщает The Score.

Кроме «Сакраменто» и «Финикса», в услугах 32-летнего форварда заинтересованы в «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс».

В минувшем сезоне Миллсэп в среднем за игру набирал по 18,1 очка, 7,7 подбора и 3,7 передачи.