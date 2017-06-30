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«Финикс» и «Сакраменто» заинтересованы в услугах Миллсэпа

30 июня 2017, пятница. 00:42. Баскетбол

«Финикс Санз» и «Сакраменто Кингз» попытаются подписать соглашение с форвардом «Атланты Хоукс» Полом Миллсэпом. Баскетболист уже уведомил нынешний клуб, что намерен отказаться от опции в контракте, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Наиболее предметный интерес к Миллсэпу проявляют в «Финиксе», где игроку готовы заплатить максимум за контракт, рассчитанный менее чем на 4 года, сообщает The Score.

Кроме «Сакраменто» и «Финикса», в услугах 32-летнего форварда заинтересованы в «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс».

В минувшем сезоне Миллсэп в среднем за игру набирал по 18,1 очка, 7,7 подбора и 3,7 передачи.

«Денвер» намерен побороться за Миллсэпа и Гриффина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атланта Хоукс Сакраменто Кингз Финикс Санз Пол Миллсэп
Новости. Баскетбол
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