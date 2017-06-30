Елевич: «Локомотив-Кубань» может бороться за попадание в Евролигу через Лигу ВТБ

Бывший тренер сборной России Сергей Елевич считает, что главным достижением краснодарцев в межсезонье стало сохранение наставника команды Саши Обрадовича. По мнению специалиста, в следующем сезоне «Локо», при удачной работе на трансферном рынке, сумеет побороться за попадание в Евролигу.

«Важно, что «Локомотив» сохранил тренера. Саша Обрадович подписал контракт на два с половиной года и теперь может спокойно строить команду под себя. Не будем забывать, что в прошедшем сезоне он работал с исполнителями, которых подбирали Георгиос Барцокас и Фотис Кацикарис. Однако даже в таком положении Обрадович смог выжать максимум из ребят, здорово их мотивировать.

У «Локо» есть костяк игроков сборной России. Они должны остаться. Из иностранцев, на мой взгляд, важно удержать только Кевина Джонса и Райана Брокхоффа. Остальных можно спокойно отпускать в другие клубы. Думаю, при удачной селекции «Локомотив» может бороться за попадание в Евролигу как через еврокубок, так и через Единую лигу ВТБ", — приводит слова Елевича «Известия».