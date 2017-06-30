Блэйк Гриффин проведёт переговоры с «Финиксом»

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин сразу после открытия рынка свободных агентов в НБА 1 июля проведёт переговоры с «Финикс Санз», сообщает Yahoo Sports. С этого дня игрок получает статус неограниченно свободного агента. «Финикс» может предложить форварду четырёхлетний контракт на общую сумму $ 150 млн.

В прошлом сезоне 28-летний Гриффин, выступающий за «Клипперс» всю карьеру в НБА с 2010 года, набирал по 21,6 очка, совершал по 8,1 подбора и отдавал по 4,9 передачи за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 20,3 очка, 6 подборов и 2,3 передачи за 33 минуты в плей-офф.