Зубков: спасибо «Локомотиву», но перемены всё же должны произойти

Мощный форвард Андрей Зубков прокомментировал решение прекратить сотрудничество с «Локомотивом-Кубань», за который он выступал в течение восьми лет.



«Хочу сказать огромное спасибо «Локомотиву» – руководству клуба, спонсорам, тренерскому штабу, офису и, конечно же, болельщикам. За то время, что я провёл в Краснодаре, я ощущал поддержку на протяжении каждого дня. Но когда-то перемены всё же должны произойти. Я ещё раз благодарю красно-зелёную семью за всё, что она для меня делала», – цитирует Зубкова официальный сайт клуба.