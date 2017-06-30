Человек с номером телефона, похожим на номер Д. Батлера, получил сотни сообщений

Житель США Майкл Бёрн, чей номер мобильного телефона всего на одну цифру отличается от номера защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлера, который он назвал на своей пресс-конференции, за час получил около 40 звонков, 100 голосовых сообщений и 150 смс.



«Я услышал, что мой заряжавшийся телефон периодически отключается. Когда я проверил его, то обнаружил 37 непринятых вызовов со всей страны. В голосовых сообщениях и смс говорили, что поддерживают меня. Я не мог ничего понять. Они явно ошиблись номером. Ни одно из сообщений не было оскорбительным, но я просто не мог пользоваться своим телефоном.

Я не слежу за спортом и даже не слышал о Джимми Батлере. Пришлось зайти в Интернет, чтобы узнать, кто это. И тогда я выяснил, что он дал свой номер, который очень похож на мой», – цитирует Бёрна NBC Chicago.